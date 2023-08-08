أوكرانيا تتوعد مجددا السفن والموانئ الروسية بالبحر الأسود

هدد مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن كييف تعتبر السفن والموانئ الروسية في البحر الأسود أهداف عسكرية مشروعة.

وقال مستشار زيلينسكي إن روسيا أغلقت ممر الحبوب وتهدد الموانئ الأوكرانية، مهددا بالرد بالمثل.

وأضاف أن البنية التحتية للموانئ الأوكرانية تتعرض لهجمات روسية باستمرار.

وبالأمس، هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير جميع سفن روسيا إذا استمرت في إغلاق ممر الحبوب في البحر الأسود بعد انسحابها من صفقة الحبوب.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون” الأرجنتينية: "أوكرانيا لديها للبحث عن الحلول لتصدير حبوبها بعد إغلاق ممر الحبوب… إذا استمرت روسيا في السيطرة على البحر الأسود بالقوة، فإن أوكرانيا ستدافع عن نفسها ويجب على روسيا فهم ذلك”.

وأضاف: ”إذا استمرت في اتباع هذه السياسة، فلن يتبقى لها سفينة واحدة بنهاية الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،، إنه عقد اجتماعا مهما واستمع إلى تقارير الإدارات بشأن التطورات على ساحة المعركة، معلنا بعض القرارات بشأن استمرار ممر الحبوب الأوكرانية.