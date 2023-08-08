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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل الطرق الفعالة لتعزيز الثقة بين الآباء والمراهقين| تعرف عليها

ما هي بعض الطرق الفعالة
ما هي بعض الطرق الفعالة لتعزيز الثقة بيني وبين المراهق؟

تعزيز الثقة بينك وبين المراهق يتطلب العمل على بناء علاقة صحية ومستدامة. هنا بعض الطرق الفعالة لتعزيز الثقة بينكما بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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ما بعض الطرق الفعالة لتعزيز الثقة بيني وبين المراهق؟

 

الاستماع الفعّال: امنح المراهق الفرصة للتعبير عن أفكاره ومشاعره بدون انقطاع أو انتقاد. استمع بشكل فعال وتأكد من أنك تفهم ما يقوله. قدم الدعم والتعاطف فيما يتعلق بما يشعر به وعبر عن اهتمامك الحقيقي.

الاحترام والتقدير: عامل المراهق بالاحترام والتقدير. قد تختلف آراءك ووجهات نظرك، ولكن يجب أن تحترم حقه في التعبير عن ذلك. لا تقم بالتهجم عليه أو تقليل قيمة أفكاره.

التواصل الصحيح: ابنِ جسرًا قويًا للتواصل بينك وبين المراهق. حاول أن تكون متاحًا ومستعدًا للحديث في أي وقت. استخدم لغة غير متهمة وتواصل بوضوح وصدق. قد يحتاج المراهق إلى الشعور بالأمان لكي يفتح قلبه ويشاركك ما يجول في خاطره.

الوفاء بالوعود: حافظ على وعودك ولا تخالفها إلا في الحالات الضرورية. الثقة تبنى على الاعتماد والاستقامة، لذا كن موثوقًا وصادقًا في التزاماتك.

الاعتراف بالإنجازات: قدم تقديرًا صادقًا وملموسًا لإنجازات المراهق. سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فإن الشعور بالتقدير يعزز الثقة بالنفس والثقة بالآخرين.

المرونة والتسامح: كون مرنًا ومفتوحًا للتغيير. قد يمر المراهق بتحولات كبيرة في حياته وقد تتغير اهتماماته ورؤيته للعالم. كن مستعدًا لقبول هذه التحولات وتعديل توقعاتك ومنحه المرونة التي يحتاجها.

المشاركة في الأنشطة المشتركة: قم ببناء ذكريات إيجابية مشتركة عن طريق المشاركة في الأنشطة التي يستمتع بها المراهق. قد تكون هذه الأنشطة تعزز الروابط العاطفية وتعزز الثقة.

تذكر أن بناء الثقة يستغرق الوقت والجهود المستمرة. قد تواجه تحديات في الطرييما يتعلق ببناء الثقة مع المراهق، ولكن من خلال التواصل الصحيح والتفهم والاحترام، يمكنك تعزيز العلاقة وبناء ثقة قوية بينكما.

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