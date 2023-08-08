وزير الخارجية الأمريكي يكشف أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر، وذلك في أعقاب انقلاب 26 يوليو في البلاد.

ووفقا لوكالة “رويترز”، قال بلينكن في مقابلة مع محطة الإذاعة الفرنسية RFI في مقابلة اليوم الثلاثاء، إنه"ليس هناك شك في أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل هذا الوضع".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم مبادرة من قادة غرب أفريقيا لعقد قمة يوم الخميس لمناقشة الوضع فيالنيجر.

ولكن رفض بلينكن التعليق على الانسحاب المحتمل للجنود الأمريكيين من النيجر.

وفي سياق متصل، أجرى المجلس العسكري في النيجر، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب افريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد.





وكشفت مصادر عسكرية في نيامي، عن أن قادة الانقلاب اعلنوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء،تعيين لمين زيني رئيسا للوزراء، وتعيين قائدا جديدا للحرس الرئاسي، كما أجروا تغييرات في منصب المفتشالعام للجيش ورئيس الأركان الخاصة للرئيس.





تشهد النيجر حالة من الفوضى السياسية منذ أواخر الشهر الماضي عندما أطيح بالرئيس محمد بازوم فيانقلاب قام به الحرس الرئاسي. استجابت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد أيام بسن عقوبات وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم: استقال في غضون أسبوع أو مواجهة تدخل عسكري محتمل.



