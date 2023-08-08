الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة واسعة من الاعتقالات للفلسطينيين في الضفة الغربية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بشن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 13 مواطنا، معظمهم أسرى محررون.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باعتقال ثلاثة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حاتم السلايمة من البلدة القديمة، ومهدي عياد، وخالد عياد، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياءً في مخيم شعفاط، وحي الطور، وسط مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة كوبر في رام الله، كلا من: ياسر إبراهيم الفحل، وزاهي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محي الدين سعيد نجم من قرية سيريس، فيما اختطفت قوة خاصة "مستعربون" الشقيقين محمود وربيع أمجد الفار، والأسير المحرر حسن سامر الشرقاوي، من بلدة الزبابد في جنين، .

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عباس ظاهر صدوق من مخيم عايدة، وعمرو اسماعيل دعدرة، وهاني اسماعيل أبو شعيرة من مخيم العزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أبي يوسف أبو ماريا (22 عاما)، وموسى خالد عوض (22 عاما)، من بلدة بيت أمر في الخليل.