عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة من الصحة لمتابعه انضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية بمستشفى فارسكور

منال عوض
منال عوض

قررالدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، تشكيل لجنة مكبرة من إدارة الطب العلاجي  للمرور على مستشفى فارسكور المركزى  لمتابعة التزام وانضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية واشتراطات الحماية المدنية وأبرز المعوقات الفنية وسرعة حلها .

 

وتم مرور اللجنة برئاسة الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى بدءاً بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانة .

وتمت متابعة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال وقسم العناية المركزة وتم مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وتم متابعة  لسجلات مرضى الكلى وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل . وتم التأكيد علي متابعة مدى رضا المرضي عن الخدمة المقدمة لهم من خلال فرق خدمة المواطنين

محافظ دمياط: حريصون على وجود معرض للكتاب بين المصطافين كل صيف

 

 

دمياط الأدوية والمستلزمات الطبية اشتراطات الحماية المدنية الخدمة المقدمة الخدمات الطبية الحماية المدنية الأقسام الطبية الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

موضوعات متعلقة

السيسي يشكر سلطان البهرة.. ويؤكد: تسريع العمل لإنجاز تطوير مسجد السيدة زينب

التعليم العالي: 82 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

ترشيحاتنا

عاجل| بشرى سارة من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023

ضربة قوية للأسهم الأوروبية.. البنوك الإيطالية تواجه ضغط شديد بعد قرار ضريبة المكاسب

أستراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

بسبب الأمطار الغزيرة.. هذا ما حدث في واحد من أكبر اقتصادات العالم

بسبب دواء كحة شهير.. الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لدولة عربية

تعود للزيادة.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي على أسعار القمح| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ