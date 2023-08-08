لجنة من الصحة لمتابعه انضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية بمستشفى فارسكور

قررالدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، تشكيل لجنة مكبرة من إدارة الطب العلاجي للمرور على مستشفى فارسكور المركزى لمتابعة التزام وانضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية واشتراطات الحماية المدنية وأبرز المعوقات الفنية وسرعة حلها .

وتم مرور اللجنة برئاسة الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى بدءاً بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانة .

وتمت متابعة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال وقسم العناية المركزة وتم مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتم متابعة لسجلات مرضى الكلى وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل . وتم التأكيد علي متابعة مدى رضا المرضي عن الخدمة المقدمة لهم من خلال فرق خدمة المواطنين