صحف الكويت| إشادات دولية بـ محادثات جدة حول أوكرانيا.. طالبان تجهّز آلاف الجنود استعدادا لحرب مع إيران.. تعيين رئيس حكومة جديد في النيجر

السعودية: الأمور في حقل الدرة ستمضي كما هو مخطط مع الكويت

طهران: مستعدون للحديث مع الكويت بشأن «الدرة»

السوداني: لم نتنازل للكويت عن أي أرض ونحذر من التضليل وتزييف الحقائق

8 قتلى على الأقل في قصف روسي استهدف مبنى في شرق أوكرانيا

ترامب يتهم المدعين بمحاولة إسكاته قبل محاكمته

إثيوبيا تتهم ميليشيا في إقليم أمهرة بمحاولة الإطاحة بالحكومة



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الأنباء إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض ويستمر معها انخفاض معدلات الاستهلاك القصوى للطاقة الكهربائية، حيث بلغ المؤشر يوم امس 15854 ميغاواط عند درجة حرارة 47 مئوية. وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن الانخفاض بدرجات الحرارة والعوامل المناخية لهما اليد الطولى في التحكم بحجم الاستهلاك تليها عمليات الترشيد التي يمكن أن يقوم بها المواطنون والمقيمون للحفاظ على الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة.



ذكرت صحيفة الوطن أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحث مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالشأن الأمني.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ طلال الخالد ‏استقبل في مكتبه ب‍قصر السيف سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود ورحب به، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. ونقل البيان عن سمو الأمير سلطان بن سعد إشادته بما تم طرحه من موضوعات في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



قالت صحيفة الجريدة إنه في مؤشر على جهود التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في الآونة الأخيرة، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وامتنانه لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على توجيهاتهما السامية، وحرصهما على ضرورة تعاون السلطتين لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين. وشكر المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم وتنسيقهم المستمر مع اللجنة التنسيقية الحكومية ــ النيابية، آملاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الإنجازات والعمل المثمر بين السلطتين.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الجريدة إن المملكة العربية السعودية جددت، امس الإثنين، تأكيدها أن الأمور في حقل الدرة المغمور ستمضي كما هو مخطط مع الكويت. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، في تصريح خلال إعلان نتائج الشركة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، أن الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.



وقالت صحيفة الأنباء إن دول العالم أشادت بالمحادثات التشاورية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة حول الأزمة الأوكرانية.

واتفق المشاركون في «اجتماع جدة» الذي استمر على مدار يومي 5 و6 أغسطس الجاري، على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء، بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

وشارك في الاجتماع التشاوري، مستشارو الأمن الوطني وممثلون لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما فيها الأمم المتحدة، وذلك برئاسة د.مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي.

وفي ختام المشاورات، أعرب المشاركون عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية ودعوتها له واستضافته، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وأشارت صحيفة الجريدة إلى تحذير رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس، من محاولات تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق، مؤكداً أن حكومته الحالية والحكومات السابقة لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لمصلحة الكويت. وقال السوداني، في تصريح لبرنامج «الوطن والناس» على قناة «العراقية» الحكوميَّة: «لا يوجد أي تنازل، وما يجري حالياً هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي بموافقة النظام السابق»، موضحاً أن «الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن رسم الحدود مع الكويت».



كما أوضحت صحيفة الراي اتهام مسؤول إثيوبي كبير ميليشيا (فانو) في إقليم أمهرة بمحاولة الإطاحة بالحكومتين المحلية والاتحادية بعد أيام من القتال الذي دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

واستمرت الاشتباكات بين الميليشيا والجيش الإثيوبي في مطلع الأسبوع. وقال سكان في جوندر، ثاني أكبر مدن إقليم أمهرة، إن نيران الأسلحة الثقيلة التي بدأت أمس الأول استمرت حتى صباح امس.



وقد أفادت صحيفة القبس بأنه على وقع توترات بالمنطقة شملت تعزيز الجيش الأميركي قوته البحرية الضاربة، بآلاف الجنود وعشرات البوارج والمقاتلات المتطورة، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن موضوع حقل الدرة الذي تسميه إيران «آرش» مسألة قانونية وفنية، «وأعلنّا استعدادنا للحديث مع الجانب الكويتي في إطار المحادثات».

وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي أمس، إن إيران معنية بمتابعة هذه القضية «في إطار تخصصي فني بعيداً عن التصريحات الإعلامية»، في وقت اكتفى الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، في تصريح له، أمس بتأكيد أن «الأمور المتعلقة بالحقل ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت».

دوليا، أوضحت صحيفة الراي رد الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الاثنين على محاولة من محامي الحكومة الحدّ من المعلومات التي يُمكن له عرضها بشكل علنيّ وتتعلّق بمحاكمته التاريخيّة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال"، "ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازيّ لأنّه سيضرّ بحقّي في حرّية التعبير". وأضاف أنّ ذلك يجب أن يُفرض "بالأحرى على جاك سميث المختلّ ووزارة اللاعدل لأنّهما (يُسرّبان) بشكل غير قانوني" معلومات في وسائل الإعلام.



أفادت صحيفة الوطن بأن وزارة الخارجية الصينية طالبت الفلبين بسحب سفينتها العالقة في مياه رنآي جياو في بحر الصين الجنوبي، و"إعادة الوضع إلى ما كان عليه" في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها: "نصر مرة أخرى على أن يسحب الجانب الفلبيني السفينة التي علقت في رنآي جياو على الفور، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".

وأشارت الوزارة إلى أن بكين قدمت احتجاجا جادا لمانيلا بهذا الشأن.



أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدوليّة الاثنين أنّ الديبلوماسيّة هي «السبيل الأفضل» لحلّ الأزمة التي سبّبها الانقلاب في النيجر.

وقال بلينكن «من المؤكّد أنّ الدبلوماسّية هي السبيل الأفضل لحلّ هذا الوضع. هذا هو نهج المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري».



وقد أفادت صحيفة الانباء بتعيين المجلس العسكري في النيجر اليوم، لمين زيني رئيسا للوزراء، كما عين قائدا جديدا للحرس الرئاسي، وفق ما أفادت "العربية".

ونقلت "العربية" عن عائلة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم نفيهم توقيعه أي بيان يفيد باستقالته، وأضافت عائلة بازوم أن "الانقلابيين يضغطون عليه لتقديم استقالته".



أشارت صحيفة الراي إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل الاثنين بإطلاق صاروخين روسيين على مبنى في بوكروفسك بشرق أوكرانيا حيث يؤكد الجيش الروسي أنه يحقق مكاسب ميدانية في الأيام الأخيرة.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس موجودون في بوكروفسك عمال إنقاذ يعملون في محيط المبنى المكون من خمس طبقات والذي تضرر بشدة، وكانوا يُجلون جرحى وسط الأنقاض ويعملون على إنزال سكان عالقين في شققهم باستخدام سلالم كبيرة.



قالت صحيفة القبس إن قنبلة انفجرت قرب سيارة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم سياسي محلي، حسبما ذكر مسؤولون في الحكومة والشرطة.

وقال نائب مفوض بنجكور أمجد سومرو، لوسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة يوم الاثنين عندما استهدفت قنبلة مزروعة على جانب الطريق سيارة رئيس مجلس نقابي وآخرين كانوا عائدين من حفل زفاف في منطقة بنجكور في الإقليم.



ذكرت صحيفة الجريدة إنه في منتصف مايو الماضي، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تحذيراً إلى حركة طالبان، قال فيه: «إن لم تحترموا اتفاقية إمدادات المياه الواردة من أفغانستان فستواجهون العواقب». ورداً على رئيسي، قام مسؤول بارز لدى «طالبان» بعرض هدية عليه بشكل يسخر من تصريحاته، وهي عبارة عن حاوية مياه، وطلب منه التوقف عن إطلاق «الإنذارات المرعبة».