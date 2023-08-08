كاتب صحفي: طائفة البهرة لديها محبة شديدة لمصر | فيديو

قال الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، إن مشهد إفتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة اليوم، في وجود طائفة البهرة، يعد أحد ما يميز الأمة المصرية منذ عهد طويل ، مؤكداً أن هذا المشهد أبرز تنوع مصر في أفكارها وطوائفها ، وإستيعاب جميع الأفكار.

كاتب صحفي: طائفة البهرة شيعية



وأضاف صبري عبد الحفيظ ، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن طائفة البهرة أساس نشأتها في مصر ، و لذلك تكن كل التقدير والمحبة الشديدة لمصر.



وتابع: " طائفة البهرة نشأت في مصر من حوالي 1000 عام في عهد الدولة الفاطمية، ثم هجروا مصر بعد مجئ الدولة الأيوبية، وانتقلوا إلى اليمن ثم استقروا في الهند".