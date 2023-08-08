برلمانية: العلاقات المصرية الإماراتية في تقدم وازدهار وتتميز بتقارب الرؤى

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمدينة العلمين.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر والإمارات دولتين شقيقتين يربطهما علاقات تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي تزداد قوتها يومًا تلو الآخر، وهناك حرص شديد على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الكبيرين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر والإمارات يبذلان جهودًا كبيرة لدفع آليات التعاون العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة بأسرها خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة، وتحقيق طموحات الشعوب العربية في النهوض والتقدم.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "العلاقات المصرية الإماراتية في تقدم وازدهار، وأهم ما يميزها هو تقارب الرؤى والنمو على جميع الأصعدة .