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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تكشف آخر التطورات بعد تسرب نفط من خط أنابيب دروجبا

بولندا تكشف أخر التطورات
بولندا تكشف أخر التطورات بعد تسرب نفط من خط أنابيب دروجبا

أعلنت الشركة المشغلة لخط الأنابيب البولندي "برنPERN"، اليوم الثلاثاء، أنها أعادت خط أنابيب نفط دروجبا إلى وظائفه الكاملة كما هو متوقع، بعد اكتشاف تسرب.

وتوقفت "برن" عن الضخ عبر جزء من خط الأنابيب، الذي يربط روسيا بأوروبا، بعد اكتشاف تسرب نفط فيوسط بولندا يوم السبت.

وأكد المشغل يوم الأحد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن طرفا ثالثا قد تسبب في التسرب، والذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات على خطوط الأنابيب التي تحمل النفط والغاز الروسيين منذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في عام 2022.

وقال الشركة في بيان لها اليوم، الثلاثاء: "لقد استعادت الخدمات التقنية لشركة PERN الوظائف الكاملةلخط الأنابيب المتضرر مساء الاثنين".

وأضافت: "سيركز تركيز الشركة الآن على تطهير المنطقة وإعادتها إلى حالتها المناسبة".

وتوقفت ألمانيا، التي تتلقى الإمدادات من خلال خط الأنابيب، عن شراء النفط الروسي في يناير، لكن وسائل الإعلام الألمانية ذكرت أنه يتم استيراد النفط الكازاخستاني عبر الخط.

ويعد خط أنابيب نفط دروجبا واحدا من أكبر خطوط الأنابيب في العالم ويمكنه حمل مليوني برميل يوميا.

وتبلغ السعة الإجمالية للقسم الغربي من كلا الخطين اللذين ينقلان النفط من وسط بولندا إلى ألمانيا 27 مليون طن من النفط الخام سنويا.

وقد انخفضت التدفقات عبر خط أنابيب دروجبا بشكل حاد منذ حرب روسيا على أوكرانيا وتضررت البنية التحتية لخطوط الأنابيب عدة مرات منذ ذلك الحين في الهجمات التي ألقت موسكو باللوم فيها على أوكرانيا. بينما لم تعترف أوكرانيا بأي من تلك الهجمات.

 

وكانت أوروبا في حالة تأهب قصوى بشأن أمن بنيتها التحتية للطاقة منذ العثور على تسربات كبيرة فيخطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 التي تعمل من روسيا إلى أوروبا تحت بحر البلطيق في سبتمبر.

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