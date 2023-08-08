عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 112 كيلو لحوم ودواجن ورنجة مجهولة المصدر بالغربية

لحوم فاسده بالغربية
لحوم فاسده بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 112 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

رئيس جامعة طنطا يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا بتولي مهام منصبه

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 112 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة واسعة من الاعتقالات للفلسطينيين في الضفة الغربية

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

الادارات البيطريه أسماك مدخنة إستهلاك الآدمى الدكتور حاتم أنور الجهات المعنية الطب البيطري الطب البيطري بالغربية المنتجات الغذائية بمراكز ومدن المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

موضوعات متعلقة

اخفاق للدول الغربية.. برلماني روسي يعلق على نتائج محادثات جدة

ترشيحاتنا

حفنة مشروعات.. 5 مهام كبرى اتفق عليها مدبولي والأشقاء في الأردن|ما هي؟

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

سلاح ومخدرات .. الأمن العام يداهم أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظات

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

تكنولوجيا متفردة| 5 معلومات تهمك عن السيارات الكهربائية المصرية

التعليم العالي: مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى مساء الخميس المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ