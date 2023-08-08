تفاصيل توقيع عقود أول سيارة كهربائية محلية الصنع في مصر.. فيديو

كشف الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس تفاصيل توقيع عقود أول سيارة كهربائية “محلية الصنع” في مصر.



وقال “عبد العزيز” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، :" ده يعتبر الموسم الخامس على التوالي لجامعةعين شمس بتمويل من أكاديمية البحث العلمي ورعاية رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والهدف من هذا الأمر تجهيز كوادر في السوق المصري من كافة جامعات مصر تكون قادرة على العمل في مجال السيارات الكهربائية".



وتابع أنه تم تجهيز الكوادر لتكون قادرة على التصميم والتصنيع والصيانة والتجهيز لدخول السيارات الكهربائية للسوق، مضيفًا أنهم كان لديهم رؤية سابقة، حيث تم إعداد 3000 كادر من كليات الهندسة المختلفة، لافتًا إلى أن ذلك ثماره انعكست بالاحتفال أمس بتوقيع عقدين لشركتان مصريتان بنقل التكنولوجيا وسيتم استخدام الكوادر التي تم إعدادها.

من جهته، أجاب الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية، عن سؤال: “هل هناك فرص لتصدير سيارات مصرية كهربائية؟”، قائلًا إن أول سيارة كهربائية مصرية “محلية الصنع” سيكون سعرها منافس مقارنة بنظيرتها التي تأتي من الصين وغيرها؛ وبالتالي جميع الدول في المنطقة الإفريقية عندما تنوي شراء سيارة كهربائية من الصين على سبيل المثال سيجدها بـ 4000 دولار؛ ولكن في مصر توجد بأقل من هذا السعر.



وقال “الغمري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة الشحن أيضًا من مصر ستكون أقل بكثير من تكلفته في الدول الأخرى المصدرة للسيارات الكهربائية، متابعًا أن مصر تربطها مع هذه الدول اتفاقيات تجارة حرة؛ وبالتالي السيارة ستكون معفية من الضرائب داخل هذه الدول على عكس السيارات الصينية وغيرها.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية أن هذه السيارة تم تطوير التكنولوجيا المستخدمة فيها داخل مصر وهذا يعني أنها ستحتوي على مواصفات متفردة عن غيرها.



وأوضح أن السيارة شكلها حديث ولها أربعة أبواب وطولها حوالي 3.5 متر وعرض متر و60 سم ومزودة بـ 3 شاشات وهذه ميزة لا توجد في السيارات التي يتم استيرادها من الخارج، ويوجد بها بصمة وجه.

