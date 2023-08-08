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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعدما وصفته بـ"جرو خائف".. بيلوسي تصعد الحرب الكلامية مع ترامب

بيلوسي وترامب
بيلوسي وترامب

واصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة،نانسي بيلوسي ، حربها الكلامية ضد دونالد ترامب، قائلة إن الولايات المتحدة سيكون محكوم عليها بالفشل والهلاك إذا تم انتخاب الرئيس السابق لولاية أخرى في البيت الأبيض في عام 2024.

 

وفي مقال نُشر في مجلة "إنتليجنسر" يوم الإثنين ، سُئلت بيلوسي عن احتمالية ولاية ترامب الثانية حيث إنه هو المرشح الأول من قبل الحزب الجمهوري لعام 2024 ويتقدم على الرئيس جو بايدن في بعض استطلاعات الرأي العامة.

 

وردت بيلوسي: "لا تفكر في ذلك حتى". "لا تفكر في أن العالم يحترق. لا يمكن أن يحدث ذلك ، أو لن نكون الولايات المتحدة الأمريكية".

 

وتابعت: "إذا كان رئيسا ، فسيكون ذلك عملا إجراميا في البيت الأبيض".

وكانت بيلوسي قد أشرفت على محاولتين لعزل ترامب  إلا أنه تمت تبرئته في المرتين من قبل مجلس الشيوخ


 وطاردت بيلوسي ترامب عقب توجيه الاتهام إليه يوم الخميس في واشنطن العاصمة، في لائحة اتهام من أربع تهم تتعلق بمزاعم بأنه حاول تقويض نتائج انتخابات 2020.


 

وهذه هي المرة الثانية التي يوجه فيها جاك سميث المحامي الخاص بوزارة العدل لائحة اتهام ضد ترامب. فقد كانت المرة الأولى، في يونيو ، تتعلق بتعامل ترامب مع الوثائق الرئاسية في منزله في مار إيه لاغو في فلوريدا. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في لائحة الاتهام المكونة من 37 تهمة، والتي تم توسيعها منذ ذلك الحين إلى 42 تهمة.


 

وقالت بيلوسي ل"إنتليجنسر" إن: "لوائح الاتهام ضد الرئيس رائعة".


 

وأضافت "إنها جميلة ومعقدة، وربما لديهم فرصة أفضل لإدانته أكثر من أي شيء قد أتوصل إليه".


 وأثارت بيلوسي حفيظة ترامب يوم الجمعة بعد أن قالت في برنامج "أندريا ميتشل ريبورتس" على قناةMSNBC إن الرئيس السابق بدا وكأنه "جرو خائف" عندما وصل لمحاكمته يوم الخميس في محكمة اتحاديةفي واشنطن.

 

ورد ترامب على موقع Truth Social ، مشيرا إلى حادثة تورط فيها زوج بيلوسي، بول بيلوسي ، التي قيلفيه إنه تعرض لهجوم من قبل متطفل في مقر إقامتهما في سان فرانسيسكو عندما كانت في واشنطن.

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