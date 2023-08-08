بسبب الأمطار الغزيرة.. هذا ما حدث في واحد من أكبر اقتصادات العالم

أثرت الأمطار الغزيرة التي ضربت بريطانيا، صاحبة واحدة من أكبر اقتصادات العالم، على اقتصاد البلاد، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

بحسب بيانات مسح للشركات، ظهر أن هناك تراجعا في نشاط شركات التجزئة البريطانية.

وتضررت أعمال الشركات بسبب هطول أمطار غزيرة في يوليو إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ نزل معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهرا.

وبالأرقام، ذكر اتحاد التجزئة البريطاني، أن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5%، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.9 بالمائة.

يعد ذلك تراجعا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2% مقارنة لالمسجل في فبراير.

ويتوقع محللون ارتفاع المخاطر في الأشهر المقبلة.