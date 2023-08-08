أمن القاهرة ينجح في كشف لغز عدد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" مقيمة بمحافظة الجيزة لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" بإستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث.

كما تم ضبط عامل – مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بسرقة كمية من قطع غيار السيارات ، من داخل شركة شحن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب المغافلة ، وبسؤال مندوب بالشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات وإتهم المذكور بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.