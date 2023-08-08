عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة ينجح في كشف لغز عدد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" مقيمة بمحافظة الجيزة لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" بإستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث.

كما تم ضبط عامل – مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بسرقة كمية من قطع غيار السيارات ، من داخل شركة شحن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب المغافلة ، وبسؤال مندوب بالشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات وإتهم المذكور بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السرقات السرقة القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

فرج قريب.. تحركات قوية من الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

موضوعات متعلقة

الأمن يضبط أب ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالجمالية

العثور 1.1 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

أمن القاهرة يتنقذ سيدة مسنة عقب احتجازها بمسكنها في قصر النيل

مفاجأة.. مسجون قسم دار السلام توفي بسبب توقف عضلة القلب .. تفاصيل

مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق يضع روشتة تجنب الحرائق في الصيف

الأمن يداهم مخزنا في الجمالية بداخله 1.5مليون قطعة ألعاب نارية

كشف لغز العديد من وقائع السرقات وضبط مرتكبيها بالقاهرة

سواق التاكسي خطف البنت من والدتها | الأمن يكشف حقيقة جريمة بالقاهرة

ترشيحاتنا

هل يعاد ترشيحهم مرة أخرى؟.. تفاصيل موقف طلاب التظلمات بتنسيق الجامعات 2023 

قرار من وزارة التعليم الروسية حول حرب أوكرانيا

خلافات “دوري المحترفين” تصل إلى “فيفا”| اتحاد الكرة في ورطة.. والأندية تُهدِد بالتصعيد

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

تجاوزت الـ4 مليارات جنيه.. تعرف على أغلى سيارة في التاريخ | صور

يلحق ضرراً أمنياً.. مستوطنو غوش عتصيون يطالبون بوقف أعمال البناء الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ