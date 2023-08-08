لدينا القوة الكافية لحسم الحرب.. روسيا تتوعد أعداءها وتتعهد بالنصر في أوكرانيا

أكد مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لديها ما يكفي من القوات لحسم العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن "روسيا لديها القوة الكافية لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، كما فعلت في أغسطس 2008 وواجهت العدوان الجورجي".

وبمناسبة الذكرى الـ15 لصدّ العدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية وتحرير الجيش الروسي لها، كتب مدفيديف على "تيليجرام" أنه: "من الواضح أن الولايات المتحدة وأتباعها كانوا يفتقرون إلى الخبرة. اليوم يشنون مرة أخرى حربا إجرامية بالوكالة، في محاولة لإزالة روسيا عن وجه الأرض. منظومة "الناتو" بأكملها تحاربنا بشكل علني".

وأضاف: "لدينا القوة الكافية لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، كما فعلنا في أغسطس 2008".

وأكد: "سنسحق أعداءنا، وستحقق روسيا السلام بشروطها. النصر لنا!".

وأوضح: "بل 15 عاما، ردت روسيا بحزم على الهجوم الدنيء على تسخينفال، حيث وقف الغرب خلف ساكاشفيلي، الذي سعى منذ ذلك الحين إلى زعزعة الوضع على حدود روسيا".

وشدد على أن "القوات الروسية عاقبت المعتدين بسرعة وبشدة في 5 أيام، حيث حمت الروس في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من العدو وأعطت البلدين الجديدين فرصة التطور بدعم من روسيا".

وقد أعلنت أوسيتيا الجنوبية، وأبخازيا، استقلالهما من جانب واحد عن جورجيا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي، بعد أن ألحقتا بجورجيا إداريا في مرحلة سابقة من عهد الاتحاد.