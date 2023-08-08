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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: اجتماع العليا المصرية الأردنية يسهم فى دعم التعاون بين البلدين

سيد حنفى طه عضو مجلس
سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

أشاد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية.

وأكد الأهمية الكبرى للقضايا والملفات التى تم طرحها على طاولة اجتماعات اللجنة، والتى سيكون لها دورها الكبير والإيجابي فى دعم التعاون بين مصر والأردن فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، وبما يتفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد "حنفى"، فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، بالحرص الكبير من الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لمواكبة ومتابعة مستجدات العمل المشترك بجميع المجالات وتنفيذ جميع اتفاقيات التعاون بين البلدين. 

وشدد على حرص قيادات البلدين على تذليل أية عقبات تطرأ على مسيرة التعاون بين الدولتين، خاصة بعد الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة ومختلف المجالات الاقتصادية الأخرى.

وقال النائب سيد حنفى طه إن المشروع القومى العربى الكبير خط الغاز العربي كان واحد من أهم مخرجات اللجنة العليا لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، مؤكدا على أنه تجسيد لقوة التعاون والتكامل والتنسيق المشترك والقائم بين البلدين.

كما أشاد النائب سيد حنفى طه بالاتفاق بين رئيسي وزراء مصر والأردن على زيادة خط الربط الكهربائي الحالي إلى 2000 ميجا وات ليكون واحداً من اهم المشروعات الكهربائية بين البلدين في مجال تبادل الطاقة. 

وأوضح أن مصر والأردن تعملان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجال التجاري الاستثماري من خلال عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في زيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، ما يمثل مكسبا مشتركا للبلدين.

تجدر الاشارة إلى أن مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان شهد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والأردني. 

سيد حنفى طه مجلس النواب مصطفى مدبولي عبدالفتاح السيسي

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