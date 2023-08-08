اقتصادية النواب: اجتماعات العليا المصرية الأردنية المشتركة حققت أهدافها لصالح البلدين

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى انعقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح البلدين .

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بما تم اتخاذه من خطوات في إطار العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين إلى جانب ما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، فضلا عن التعاون في مجالات الطاقة والغاز معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خاصة بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وكذا عدد من المذكرات التي من المقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة القادم، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين البلدين فى ظل العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية مثمناً حرص البلدين دوما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية وذلك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وتعزيزا لمختلف أوجه التعاون ولدعم سبل التعاون بين الدول العربية ومواجهة المتغيرات الواقعة وتحديات التغير المناخي التى نتجت عنها أزمات عالمية عديدة تتطلب المزيد من العمل لمواجهتها.