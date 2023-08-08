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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأب خلص على أمهم قدامهم .. تفاصيل مرعبة في جريمة شقة الهرم

جثامين - أرشيفية
جثامين - أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة في جريمة شقة الهرم التي شهدت قتل عامل لزوجته وابنته وإصابة بناته الأربعة في منطقة كفر غطاطي بدائرة قسم شرطة الهرم.

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تفاصيل جديدة في واقعة جريمة شقة الهرم

تبين من التحريات الأمنية، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم يدعى عبدالمولى بالغ من العمر 40 عاما وقام بقتل زوجته وابنته وإصابة بناته الأربعة آثر خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته، قام على أثرها بالإمساك بـ آلة حادة وإنهاء حياة زوجته بجرح قطعي في الرقبة ثم قام بإنهاء حياة إبنته البالغة من العمر 9 سنوات بجرح قطعي في الرقبة، ثم أصاب بناته الأربعة بجروح قطعية في الرقبة.

وأشارت التحريات الأمنية في الجيزة، إلي أن المصابين الأربعة هم ملك 16 سنة، ومنة 15 سنة، ومي 8 سنوات، وسجدة 5 سنوات، وزوجته المتوفية تدعى رانيا ربة منزل وبالغة من العمر 39 عاما، وابنته المتوفية تدعى جنا بالغة من العمر 9 سنوات، حيث تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

التحريات: الزوج قتل زوجته وابنته وأصاب بناته الأربعة

وقالت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهم نشب بينه وبينه زوجته خلافات في ساعات الصباح الأولى، قام على أثرها بإحضار آلة حادة من المطبخ وأنهال عليها بالضرب حتى سقطت غارقة في دمائها، ثم توجه إلى ابنته وقام بقتلها بنفس طريقة وفاة والدتها، ثم قام بإصابة بناته الأربعة.

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وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم متزوج ولديه 5 فتيات بالغة أعمارهم ما بين 5 سنوات و16 سنة، ولديه سجل إجرامي في تعاطي المواد المخدرة، وأنه دائم التشاجر مع زوجته وبناته.

وتبين من تحريات فريق المباحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبرئاسة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم تشاجر مع زوجته في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، واستمع الجيران أصوات الصراخ والاستغاثة وبفحص الأمر كانت الجريمة، حيث تبين العثور على جثة الزوجة 39 سنة، غارقة في دمائها وبجوارها ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات.

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهم اصاب بناته الأربعة البالغين من العمر 5 سنوات، و8 سنوات، و15 سنة، و16 سنة، بجروح قطعية في الرقبة، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابين إلي مستشفى الهرم لإنقاذهم، وإخطار النيابة العامة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة كفر غطاطي في الهرم، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلي موقع البلاغ، وتبين بالانتقال والمعاينة العثور على جثمان سيدة وطفلة 9 سنوات متوفين جراء جروح قطعية في الرقبة، و4 فتيات مصابين بجروح قطعية في الرقبة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة في الجيزة.

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