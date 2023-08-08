المركزي للتعبئة والإحصاء: زيادة واضحة في الإنفاق على التعليم والصحة

قال حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن كتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الابعاد المختلفة للبلاد، سواء بيئة واجتماعية وسياسية، فهو يغطي السكان والعمل والزراعة والصناعة والنقل والاقتصاد والدخل والتعليم والبحث العلمي والصحة وغيرهم.

ولفت خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إلى أن نسبة الإنفاق العام على الصحة خلال عام 2021 وصلت إلى 5.5%، واليوم وصلت النسبة إلى 6.2%، وذلك دليل على مدى اهتمام الدولة بصحة المواطنين.

وشدد على أن هناك زيادة واضحة في الإنفاق على التعليم، ودليل على ذلك زيادة عدد المدارس والمدرسين.

وأكد على أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي كبير في الكثير من السلع الغذائية الاساسية والاستراتيجية، مثل القمح والموالح.

