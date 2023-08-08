فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

أثار مقطع فيديو يظهر موظفو شركة تمتلك 3 مزارع يتخلصون من مئات الدجاج النافق ، حالة من الزعر في بريطانيا خاصة في مقاطعة لينكولنشاير.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن جمعية حقوق حيوان عميلة التخلص من الدجاج في القمامة.

وقالت مجموعة Open Cages إن الفراخ عانت من سوء المعاملة والعناية في ثلاث مزارع تزود متاجر السوبر ماركت التعاونية في بريطانيا.

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وأضافت الجمعية أنها التقطت سرا مقاطع فيديو وصورا في مزارع لينكولنشاير بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي.

وقالت إن اللقطات تظهر طيورا تبدو مشوهة ومصابة وقذرة، وكذلك عمال يفرغون الأكياس المحملة بالجثث في صناديق.

من جانبه، رد متحدث باسم الشركة المسؤولة، قائلا: “ضمان رعاية الحيوانات في سلسلة التوريد الخاصة بنا هو أولوية بالنسبة لنا، وجميع الدجاج الطازج لدينا يلبي أو يتجاوز المعايير المطلوبة، كما أن جميع المزارع المعنية معتمدة وخضعت لعدة عمليات تفتيش مستقلة مؤخرا في يونيو 2023".