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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

فيديو تخلص من مئات
فيديو تخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

أثار مقطع فيديو يظهر موظفو شركة تمتلك 3 مزارع يتخلصون من مئات الدجاج النافق ، حالة من الزعر في بريطانيا خاصة في مقاطعة لينكولنشاير. 

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن جمعية حقوق حيوان عميلة التخلص من الدجاج في القمامة. 

وقالت مجموعة Open Cages  إن الفراخ عانت من سوء المعاملة والعناية في ثلاث مزارع تزود متاجر السوبر ماركت التعاونية في بريطانيا. 

تفاصيل 

وأضافت الجمعية أنها التقطت سرا مقاطع فيديو وصورا في مزارع لينكولنشاير بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي.

وقالت إن اللقطات تظهر طيورا تبدو مشوهة ومصابة وقذرة، وكذلك عمال يفرغون الأكياس المحملة بالجثث في صناديق.

من جانبه، رد متحدث باسم الشركة المسؤولة، قائلا: “ضمان رعاية الحيوانات في سلسلة التوريد الخاصة بنا هو أولوية بالنسبة لنا، وجميع الدجاج الطازج لدينا يلبي أو يتجاوز المعايير المطلوبة، كما أن جميع المزارع المعنية معتمدة وخضعت لعدة عمليات تفتيش مستقلة مؤخرا في يونيو 2023".

 

  تخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا 
رعاية الحيوانات حقوق حيوان الدجاج بريطانيا الفراخ فيديو صور لينكولنشاير

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