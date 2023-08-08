أخبار التوك شو.. تحذيرات شديدة اللهجة للمصطافين.. بشرى من الأرصاد.. مفاجأة في سعر الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

آخر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8_8_2023

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2457 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2150 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 17200 جنيها.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 8 أغسطس 2023 ..وهذا سعر صرف الدولار

أسعار العملات. شراء. بيع

الدولار الأمريكي 30.84 93. 30

اليورو. 33.87 33.98

الجنيه الإسترليني 39.29 39.42

ريال سعودي. 8.22 8.24

دينار كويتي. 100.17 100.68

انخفاض الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ونتوقع أن نشهد اليوم المزيد من الانخفاض في الدرجات.

الأرصاد: نشاط نسبي للرياح مع غياب درجة الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة مئوية في الظل، ولكن نتيجة نسب الرطوبة سنشعر بأنها تصل إلى 37 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة، لتكون الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد.

واسترسلت: سيكون هناك نشاط نسبي للرياح، مع غياب درجة الحرارة، مما سيترتب عليه شعورنا بانخفاض درجات الحرارة وقلة نسب الرطوبة.

وأكملت: الانخفاضات مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم، مؤكدة على أننا سنشعر باختلاف واضح في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وحذرت من وجود إضطراب للأمواج على شواطئ البحر المتوسط، وسيصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.