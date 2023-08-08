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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يوجه رسالة إلى أصحاب الدخل الثابت والمنخفض

الرئيس التركي
الرئيس التركي

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى أصحاب الدخل الثابت والمنخفض، أكد خلالها أنه سيعمل جاهدا لتوفير الظروف الأمثل للشعب التركي في جميع الجوانب.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال اردوغان، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا: "أريد أن أقول لكل من لديه دخل ثابت أو منخفض أن المشاكل التي نواجهها في تركيا هي مؤقتة وسنتغلب عليها معا".

وأكد أن تركيا تعيش حالة جيدة جدًا في الوقت الحاضر مقارنة بالفترات السابقة حيث شهدت تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى مسؤولية الشعب التركي في هذا الوقت الحرج، حيث أكد على ضرورة وضع مستقبل أطفالهم في المقام الأول وتفضيله على الاهتمامات الصغيرة.

وشدد على أنه يسعى لإنقاذ الديمقراطية التركية من دستور الانقلاب الحالي وجمعها مع دستور مدني وحر

كما أعرب الرئيس التركي عن رغبته في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، وذلك من خلال العمل على تبني دستور جديد يعكس قيم الحرية والمدنية.

وأكد إلتزام حكومته بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، لضمان التنمية المستدامة في البلاد.

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