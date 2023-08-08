يلحق ضرراً أمنياً.. مستوطنو غوش عتصيون يطالبون بوقف أعمال البناء الفلسطينية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن العشرات من المستوطنين تظاهروا أمس الإثنين ضد بدء أعمال البناء الفلسطينية قرب غوش عتصيون شمال الضفة الغربية، والتي وافق عليها الجيش الإسرائيلي على الرغم من وجود أمر حظر البناء.

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه قبل ثلاثة أسابيع أرسل رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون، شلومو نامان، رسالة إلى قائد قيادة المركز في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، يطالب فيها بوقف أعمال البناء في المنطقة.

وقال: "نحن نراقب أعمالاً غير قانونية في منطقة غوش عتصيون. ولدهشنا فوجئنا باكتشاف أعمال بناء في المنطقة B ، داخل مضلع خاضع لـ أمر حظر البناء العسكري، مشيراً إلى أن أعمال البناء ستضر في أمن سكان المستوطنة".