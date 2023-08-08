تطابق في كافة وجهات النظر..جميل عفيفي: علاقة مصر والأردن تاريخية

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن العلاقات المصرية الأردنية في قمة تميزها، وهناك توافق وتطابق واضح في كافة القضايا التي تمس المنطقة العربية، مثل القضية الفلسطينية.

وأضاف جميل عفيفي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن تطابق وجهات النظر بين الدولتين لا يحدث على المستوى الأقليمي فقط، بل على المستوى الثنائي بين البلدين، متابعا: هناك تكامل وتنسيق على أعلى مستوى بين البلدين أيضا.

واسترسل: تم توقيع العديد من الاتفاقيات والتعاون مع الأردن بالأمس، وذلك دليل على مدار تقدير كل دولة للأخري، ورغبتهم في العمل مع بعضهم البعض.



وأوضح أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية هو السبيل الأمثل للهروب من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وفيما يخص افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة، أكد على أن أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة يأتي في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية.