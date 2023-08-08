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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جامل في المعقول.. مجدي عبد الغني يوجه رسالة لاتحاد الكرة

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

وجه الإعلامي مجدي عبد الغني  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”رساله لاتحاد الكرة.
 

وكتب مجدي عبد الغني :"مجدي عبد الغني لـ اتحاد الكرة : لما تيجي تجامل جامل في المعقول أما نظام الصعود ده انا عمري ماشوفته في حياتي !!".

نشبت أزمة حادة خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة وأندية القسم الثاني في الجمعية العمومية حول تفعيل فكرةدوري المحترفين خلال الموسم القادم. 

أندية القسم الثاني رفعت راية العصيان فى وجه اتحاد الكرة وتمسكت برفض تطبيق دوري المحترفين فى قادم الأيام.

وهدد مسؤولو بعض الأندية بتصعيد أزمة دوري المحترفين إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لاثناء اتحاد الكرة عنالفكرة.

فيما تمسك اتحاد الكرة بموقفه وأعلن تطبيق دوري المحترفين مع وضع العديد من الضوابط امام الأندية.


 

فيفا قد يتدخل فى أزمة اتحاد الكرة ودوري المحترفين 

تحدث محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، عن موقفه مما آل إليه اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني حول تطبيقدوري المحترفين بدءًا من الموسم المقبل بالصيغة النهائية، التي تم الاتفاق عليها.

وقال الطويلة عبر تصريحات تليفزيونية: أنا كنادي النجوم قدمت بفكر تمويلي وأننا نستطيع توفير 100 مليون جنيهمن أجل إنجاح هذا المشروع بطرق تسويقية معينة، وهذا الدور الذي يمكن أن نقوم به».
 

واستطرد قائلًا: «أنا ضد العبث الذي حدث من تدخلات الجمعية العمومية سواء مع أو ضد مشروع ملف دوريالمحترفين».

واعتبر الطويلة أن اتحاد الكرة أخطأ في استكمال تجربة أخذ رأي الأندية فيما يتعلق بدوري المحترفين والتي بدأهابحسن نية في تجربة ديمقراطية.

وتساءل الطويلة قائلًا: «هل يعقل أن تُدار الكرة المصرية بـ123 رئيس لجنة مسابقات، وهو عدد أندية الدرجة الثانيةوالثالثة؟».

وأشار الطويلة إلى أن مسألة فرض رأي على المنظومة من أجل تحقيق المصالح الشخصية للأندية أمر في منتهىالخطورة وأحدثت نوعًا من الفوضى.

ورأى الطويلة أن المخرج من هذا المأزق هو مراعاة وضعية الكرة المصرية سواء المستفيد أو غير المستفيد من تطبيق دوريالمحترفين.

ولفت الطويلة إلى أن الفيفا قد يتدخل مرة أخرى من أجل تعيين لجنة تطبيع حال وصول إليه ما يحدث فيما يتعلق بحالةالفوضى حول دوري المحترفين، ويمكن أن يصل إليه ما يحدث عن طريق وسطاء.

اتحاد الدولي لكرة القدم اتحاد الكرة الإعلامي مجدي عبد الغني

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