غرامة مالية كبيرة .. عقوبة حجز وحدات عقارية بالمخالفة

وضع قانون حماية المستهلك ، ضوابط وآليات لحجز الوحدات العقارية، و أقر القانون عقوبات رادعة تصل لغرامة 2 مليون جنيه لكل من خالف أحكام القانون .

في هذا الصدد، نص القانون في المادة 15 منه على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى المادة 15 من هذا القانون .