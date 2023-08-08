اجتماعات متواصلة لمناقشة مقترحات مشروع تطوير واحة سيوة

التقي محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة مع المهندس عبدالرحمن طاهر ممثل مديرية الإسكان والمرافق والمهندس اسامه محرم والمهندس وائل الجمل ممثلي شركه اليكس باور والتي تنفذ أعمال التنسيق الحضاري بواحة سيوه وبحضور الشيخ عمر راجح ممثل مشايخ سيوه.



وتناول اللقاء عدة مقترحات ورؤية تطوير عدد من المواقع ومسارات لعدد من الشوارع الرئيسية والسياحية بالواحة .

كما تناول طرق الحفاظ على هوية واحة سيوة التراثية والحضارية بما تزخر به من مقومات سياحية وتنموية والحفاظ عليها بما يتفق مع مخططات الدولة لتنمية الواحة ويحافظ على تراثها واثارها التاريخية وذلك طبقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وتعليمات رئيس الوزراء بإعداد تصور كامل لإعادة تطوير مدينة سيوة ووضعها على الخريطة السياحية العالمية .