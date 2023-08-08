أب لـ4 بنات.. مُسن سوهاجي: عاوز أتعالج ونفسي في مشروع لضمان لقمة بناتي

"أنا بس نفسي في معيشة أضمن منها لقمة عيش بناتي مش عاوز اكتر من كده.. أنا معايا بنت لسه متجوزتش هي اللي شايلاني، خايف أموت واسيبها من غير حاجه تضمن لها حياة كريمة"، بهذه الكلمات بدأ الحاج رجب عبدالرحمن جمال، ابن منطقة نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حديثه مع موقع صدى البلد.

وقال الحاج رجب البالغ من العُمر 63 عامًا، إنه أب لـ4 فتيات، من بينهم فتاة لم تتزوج تبلغ من العُمر 22 عامًا، تحيا بصحبته وتعيش بجواره؛ لمتابعة حالته الصحية ولم تستطع تركه وحيدًا لما يُعاني منه من أمراض مُزمنة كالضغط والسكر.

كما أن ابن منطقة نجع أبو شجرة بمحافظة سوهاج، كان قد أصيب بجلطة عام 2017م؛ ترك على إثرها عمله، حيث كان يعمل تباعًا على جرار زراعي، ما جعله يسعى لصرف معاش تكافل وكرامة له منذ أكثر من عامًا مضى إلا أن الدولة لم تُجيبه مُطلقًا وكلما ذهب إلى مديرية التضامن الاجتماعي ليتساءل عن سبب تأخير صرف معاش تكافل وكرامة له.

أب لـ4 بنات بسوهاج: نفسي في مشروع لبناتي

"جاري فحص الحالة"، هكذا تكون الإجابة عن سؤال الستيني، كلما ذهب إلى ديوان عام المحافظة أو مديرية التضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية، دون جدوى من أمره.

ويُناشد الحاج رجب عبدالرحمن، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالبت في أمره، وسرعة أخذ الإجراءات اللازمة لصرف معاش تكافل وكرامة له، وتسليمه مشروعًا صغيرًا يضمن منه حياة كريمة لفتياته الأربعة، ويطمئن قلبه على نجلته التي لم تتزوج وتحيا بصحبته.

يريد والد الـ4 بنات أن يضمن لقمة عيش فتياته، وأن يضمن قوت يومه، حيث أن الأب المُسن يُعاني من مياه بيضاء على العين، حيث تم إجراء عملية جراحية له على إحدى عينيه والعملية الثانية خلال 20 يومًا، حيث سيتم إجراءها له في مستشفى سوهاج الجامعي.