حبس شقيقين ونجل عمهما لقتلهم مُزارع بالرصاص في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس شقيقين ونجل عمهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهم بقتل مُزارع رميًا بالرصاص ثم غرقًا بترعة نجع حمادي على طريق "المنشاة/ سوهاج"، حيث سقط بسيارته الملاكي عقب إصابته بطلق ناري بالبطن أثناء قيادته السيارة، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة مُزارع في أواخر الخمسينات من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، على أيدي 3 أشخاص تعدوا عليه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة أحدهم، دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مصرع مُزارع إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "محمد ر.ع.أ- 58 سنة- مزارع- ويقيم بناحية الشوش دائرة المركز"، وأفاد شقيقه المدعو "إبراهيم ر.ع.أ- 41 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، باتهام كل من:" المدعو أشرف أ.ح.م- 50 سنة- موظف، وشقيقه المدعو فراج أ.ح.م- 56 سنة- عامل، ونجل عموتهما المدعو السيد أ.ع.م- 24 سنة- عامل- ويقيمون بذات الناحية".

بالتعدي على شقيقه المذكور بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة الثالث أثناء قيادة المجني عليه السيارة خاصته ملاكي، بطريق "المنشاة/ سوهاج" الزراعي بذات الناحية؛ ما أدى إلى سقوط السيارة بترعة نجع حمادي؛ لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بندقية آلية من ذات العيار بإرشاد الثالث، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.