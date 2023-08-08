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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأمية الثقافية.. ندوة توعوية بالإسماعيلية

الأمية الثقافية ندوة
الأمية الثقافية ندوة توعوية بقصر ثقافة الإسماعيلية

 

ينظم قصر ثقافة الإسماعيلية، الاسبوع المقبل، ندوة توعوية عن الأمية الثقافية وخطورتها على المجتمع، يحاضرها الكاتب عمار اسعد.

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من جانبه أكد الكاتب عمار اسعد أن أهمية الندوة التوعوية تأتي في إطار  أن الأمية الثقافية أمر خطير يهدد كافة أطياف المجتمع، والأخطر منه الجهل بالأشياء وادعاء المعرفة، مما يعرض الكثيرين لمشاكل، مشيراً أن هناك أشخاص جهلاء يفتون في كل شيء، ويتسببون في وقوع مشاكل عديدة.

 


أضاف الكاتب عمار اسعد، إنه لابد من محو أمية الفكر الضال ولكي نحارب الأمية علينا أن نواجه كل الشائعات ونعي ذلك، مشيراً أن نسبة الأمية في مصر ١٧٪ من عدد السكان بما يعني أن هناك نحو ١٨ مليون أمي، وهي نسبة كبيرة بالنسبة للعالم كله.

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