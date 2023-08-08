وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب البرلمان باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في الرياض وجدة بالسعودية؛ وكل من الكويت، والأردن، والإمارات، وقطر، والعراق، ولبنان، وإيطاليا، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مباشرة لهذه المكاتب بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم، الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وأكد "شحاتة" أن الوزارة حريصة على التواصل مع النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي، في جميع الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.

واستمع الوزير إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة؛ منها إنشاء أكاديمية لتأهيل الضيافة الجوية المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج على الاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

وشدد الوزير لنائبة البرلمان، على أن جميع المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، مشيرا إلى أن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري، حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف الوزارة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

من جانبها، أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل، ومكاتبها في الخارج، معربة عن تطلعها إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الآراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.

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