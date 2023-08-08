بدء تسليم 500 وحدة بـ GAIA بالساحل الشمالي ضمن خطة انجاز 3000 وحدة في مشروعات الأهلي صبور 2023

500 أسرة يستمتعون برفاهية الصيف حاليا في GAIA وتحقيق 3.5 مليارات جنية مبيعات في المشروع هذا العام

بدأت الحياة بـ GAIA و 500 أسرة يستمتعون بأحلى صيف في الساحل

فندق Kynd 01 يستقبل المصطافين بشاطئ خاص

فندق شيراتون ومطعم Bar Du Port أبرز العلامات التجارية العالمية في GAIA

إطلاق Rivette Ras El Hekma واستقبال ثلث ملاك المشروع الصيف القادم

8 مليارات جنية استثمارات انشائية في المشروع

أعلنت شركة الأهلي صبور عن البدء في تسليم المرحلة الأوليمن مراحل مشروع GAIA برأس الحكمة في الساحل الشمالي، حيث بدأت الشركة تسليم عدد 500 وحدة بتصميمات مختلفة ومتميزة بكامل خدماتها في منطقة تتمتع بكل مقاييس الطبيعة الساحرة، حيث تقع GAIA في قلب الساحل الشمالي، في الكيلو 194 على طريق الإسكندرية مطروح ، على بعد 57 كيلومترًا من أمواج، و10 دقائق من طريق فوكا بمساحة حوالي 284 فدانًا، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة والأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب الباحثين عن حياة الرفاهية.

وقد أكد المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور أن الشركة بدأت مرحلة جديدة من التسليمات في عدد من مشروعاتها ضمن خطة الشركة في تسليم 3000 وحدة في كل المشروعات خلال العام الحالي 2023 خاصة وأن العمل يتم على قدم وساق في المراحل الجديدة بكل المشروعات المطروحة ، وجارى تسليم عدد 500 وحدة في مشروع GAIA يستمتع أصحابها بصيف متميز هذا العام داخل المشروع، حيث بدأت الأهلي صبور تنفيذ استراتيجية جديدة تعتمد على فكر جديد في الإدارة والتسويق خلال المرحلة القادمة من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة.

مبيعات مشروع GAIA من الأهلي صبور

وأضاف صبور أن مساحة GAIA البنائية تصل لحوالي 20% من مساحة الأرض الكلية التي تقدر بحوالي 284 فدانا مقسمة على 3571 وحدة و الـ 80% الباقية من المساحة التي تصل إلي حوالي مليون متر مربع تقريبا تضم 44 حمام سباحة وبحيرات صناعية ولاند سكيب وخدمات خاصة بالمشروع بتكاليف إنشائية تصل لحوالي 8 مليارات جنيه حيث حقق المشروع مبيعات تصل لحوالي 3.5 مليارات جنية هذا العام حتي بداية هذا الصيف من إجمالي مستهدف 4 مليارات جنية هذا العام، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المشروع.

وقد استطاعت الشركة وضع خبراتها الواسعة في تلبية احتياجات العملاء لتوفير منتجع سياحي عالمي استغلالًا لكل المقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة ، كما يضم المشروع فندق Kynd 01أحد فروع سلسلة فنادق Kynd وهي إحدى العلامات التجارية الجديدة التابعة لشركة الأهلي صبور ، وقريبا سيتم افتتاح فندق شيراتون في جايا بالإضافة إلى وجود عيادات طبية وملاعب رياضية وكافيهات ومطاعم وبراندات عالمية، مثل مطعم Bar Du Port وهو أحد أشهر العلامات التجارية في دبي وبيروت وذلك لتطبيق مفهوم الاستمتاع بالرفاهية ، وتتنوع وحدات «GAIA»التي يصل عددها إلي 3571 وحدة ما بين فيلات بمساحات تبدأ من 262 متر مربع الي 284 متر مربع ، وتوين هاوس بمساحات تبدأ من 175 متر مربع، ودوبليكس وشاليهات بمساحات من 122 متر مربع إلى 147 متر مربع، بتسهيلات متميزة وخطة سداد على 9 سنوات.

مشروع GAIA واحدا من أجمل منتجعات الساحل

يذكر أن مشروع GAIA يعد واحدا من أجمل المنتجعات السياحية في منطقة الساحل الشمالي الذي يلبي مطالب عملاء الشركة الباحثين عن الهدوء والمتعة على أطول شاطئ حيث المياه الصافية والرمال ناصعة البياض والشمس المشرقة، والتي يستمتع بها المصطافين حالياً حيث تتمتع كل وحدات المشروع بإطلالة مباشرة على المسطحات المائية ، و يستقبل المشروع الملاك والرواد والزوار هذه الأيام للاستمتاع بصيف مختلف وأجواء مليئة بالمرح والترفيه وخدمات متكاملة وشواطئ وأماكن الترفيه وحياة متكاملة لكل العملاء داخل المشروع.

وطبقا لمحتوى دعائى قام بعمل المخطط الرئيسي للمشروع شركة Taylor Chapman الإنجليزية الحائزة علي أكثر من 200 جائزة عالمية في التصميم المعماري الحديث وشركة RAY Design العالمية في عمل التصميمات الداخلية لـ GAIA أعطي للمشروع طابع متميز وتأكيد علي أن الشركة تحرص في كل مشروعاتها على مصلحة العملاء على أن يكون العائد من الاستثمار بمشروعات «الأهلي صبور» جذابًا وفقًا لمحركات السوق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها رؤية الشركة الناجحة في اختيار الأماكن المتميزة وقراءة المستقبل بجانب المصداقية والثقة التي تتمتع بهما المشروعات التي تطوِرها الشركة، وقد وضح ذلك جليا في GAIA،كما أن الشركة تسعى جاهدة لإطلاق المنطقة التجارية " Rivette Ras El Hekma " بجانب الانتهاء من استكمال تسليم ثلث المشروع لاستقبال آلاف أسرة الصيف القادم 2024.

تاريخ الأهلي صبور

وتعد شركة الأهلي صبور من أهم وأبرز الشركات العقارية التي تقدم مفهوم عقاري متميز وجديد يجمع بين العراقة والمعاصرة ويقدم نموذج معماري حديث يتناسب مع مفهوم حياة الرفاهية الحديثة التي تمزج ما بين الفخامة والعملية فى آن واحد على مدار 29 عاما، ومشروع GAIA هو واحد من مشروعات الشركة الكثيرة، حيث قامت بتطوير العديد من المشروعات، بلغ عددها أكثر من 65 مشروعًا عقاريًا في مجالات الإسكان والمشروعات التجارية والسياحية والأندية الرياضية والاجتماعية بمساحة إجمالية تتخطى 12 مليون متر مربع. يقطن فيها 40000 أسرة وتنتشر مشروعات شركة الأهلي صبور بالعديد من المناطق الجاذبة للاستثمار فى مصر، ومن أهم مشروعاتها، مشروع "ذا سيتي أوف أوديسيا" بالشراكة مع شركة المستقبل، و"ذا جرين سكوير" بالشراكة مع "دار المعالي" السعودية و"لافنير" ومشروع "آريا" بالشراكة مع شركة "منازل" الكويتية بمدينة المستقبل، ومشروع أمواج بالساحل الشمالي، ومشروع "KEEVA" بالسادس من أكتوبر، وتسعى الشركة في المرحلة القادمة فى دراسة فرص استثمارية جديدة في العديد من المناطق.

والأهلي صبور هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1994، وتعد واحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في مصر، تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للمبان والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات على مدار السنوات الأخيرة. ومنذ تأسيسها قامت الأهلي صبور بتأسيس15 شركة تابعة تحت إدارة مجموعة الأهلي صبور، لتصبح مجموعة من الشركات التي تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات. المجموعة مقرها بالقاهرة الجديدة، ويعمل بها حوالي 381 موظف وموظفة بدوام كامل. قامت الشركة بتطوير 65ا مشروعًا عقاريًا في مجالات الإسكان والتنمية العقارية والمساحات المكتبية والمشروعات السياحية والأندية الرياضية والاجتماعية في مواقع متميزة في مصر يسكنها 40000 أسره على مساحة إجمالية تتخطى 12 مليون متر مربع.