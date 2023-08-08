نصف مليون مشجع في مهرجان فيفا للجماهير بكأس العالم للسيدات

واصلت بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حالياً في استراليا ونيوزلندا وتستمر حتي 20 أغسطس الجاري تحقيق الأرقام القياسية بعد ان تخطي حاجز حضور مهرجان مشجعي الفيفا الذي يقام علي هامش البطولة نحو نصف مليون مشجع.

وأعلن فيفا أنه خلال النسخة الأولي من مهرجان مشجعي كأس العالم للسيدات، تم تحقيق نجاحًا كبيرًا بالوصول لحضور نصف مليون مشجع .



ويشكل مهرجان فيفا للمشجعين جزءاً أساسياً من بطولات كأس العالم للرجال ولكن في تلك النسخة التي تقام في استراليا ونيوزيلندا، وهي الاولي التي يتم فيها تقديم تلك التجربة الجماهيرية الفريدة في جميع مدن بطولة كأس العالم للسيدات.

وأستقبلت فعاليات مهرجانات الجماهير منذ إنشائها عام 2006 ما يقرب من 40 مليون زائر عبر خمس قارات، وزاد الاقبال عليها في بطولة كأس العالم للسيدات الحالية بوصول العدد الي نصف مليون مشجع .



ويتم السماح للدخول الي مهرجان فيفا للمشجعين مجاناً ، بجانب عرض مباشر للمباريات على شاشات كبيرة ويقدم أيضاً فقرات من الموسيقى والترفيه والثقافة المحلية و يقدم بعضاً من أبرز الأطعمة المحلية المُعدة من قبل طهاة حائزين على جوائز، بالإضافة ايضاً لأنشطة ممتعة للجماهير من جميع الأعمار.

وإستضافت المهرجانات أيضاً بعضاً من أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى الأسترالية والنيوزيلندية مثل الفنانين ليديهوك، جيسيكا موبوي، كيمبرا وسان سيسكو ضمن القائمة الطويلة من العروض البارزة المقدمة، جنباً إلى جنب المواهب المحلية الصاعدة.



وقال جيردين ليندهاوت مسئولة الفيفا أنه عندما نعتبر الملاعب قلب كأس العالم للسيدات 2023، فإن مهرجانات مشجعي فيفا بالتأكيد هي الروح والحياة، يمكنك القدوم مع عائلتك، يمكنك القدوم مع أصدقائك. هنا كل شيء مناسب لكل الأعمار والدخول مجاني."