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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ حملة طرق الأبواب بقرى سيناء تحت عنوان "بلدى أمانة"

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بسيناء

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء اليوم الاثنين   فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد ٢٩٠٠من السيدات والرجال والأطفال بمراكز العريش ونخل وبئر العبد والشيخ زويد باجمالي عدد ٢٥٠٠ زيارة. 

 

حيث تم تنفيذ فعاليات الحملة ، بقرى حي الامل – حي الزهور – حي الدهيشه عاطف السادات -بركه حليمه – شارع المستشفى – المرحلة الرابعة – وسط الباد -حي الكرامه  المريح – الشوحط -السلام -ام عقبه – التلول  قبر عمير -ابوالعرج -الشلاق  -– الحسنة – بغداد -نخل
 

 

التنمية المنشودة:

 

هذا وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، .

 

حيث يشارك في الحملة ، رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

 

وقد بدأ الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ٦أغسطس ٢٠٢٣ ،  وتستمر على مدار شهرين ، وسيتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .
 

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سيناء حملة طرق الأبواب قرى بلدي

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