أبو مازن يصل عمّان ويجتمع مع العاهل الأردني

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان.

وكان في استقبال أبو مازن في قصر الحسينية، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عُزف النشيد الوطني الفلسطيني، والسلام الملكي الأردني، ثم استعرض حرس الشرف.

وعقد أبو مازن والعاهل الأردني، اجتماعا ثنائيا، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية.

وجرى بعدها اجتماع موسع، بحضور وفدي البلدين.

الوفد الفلسطيني المرافق للرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.