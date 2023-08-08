هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

تعرض صياد سمك لحادث صادم ومأساوي، جعله يصارع الموت بمفرده في المياه، بينما كان في رحلته المعتادة لصيد السمك قرب سواحل فلوريدا الأمريكية، تعرض لحادث كاد ينهي حياته.

ووفقا لشبكة “سي ان ان” الأمريكية، توجه تشارلز جريجوري ، 25 عامًا ، في رحلة صيد روتينية قبالة سواحل فلوريدا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وخرج في رحلة الصيد المعتادة، لكن تعرض لموجة كبيرة جعلته يفقد مساره، وكل خطط الصياد أحبطت عندما تعرض هو وقاربه البالغ طوله 12 قدمًا لموجة كبيرة بالقرب من سانت أوغسطين ، على بعد حوالي 40 ميلاً جنوب جاكسونفيل.

صياد يواجه الموت في المياه

أمضى تشارلز 38 ساعة التالية يقاتل من أجل حياته، بعد أن تمكن من السيطرة على السفينة ، بدأ في الابتعاد عن الشاطئ، وكان القارب المقلوب لا يزال عائمًا.

وصرخ مرارا وتكرار لطلب المساعدة، بعد أن هاجمه سمكة قرش، واضطر إلى البقاء في المحيط والماء لساعات متتالية في القارب المقلوب.

وخلال هذه الفترة، لُسع الصياد مرارًا وتكرارًا من قنديل البحر وشاهد عدة أسماك قرش بينما كان يصارع الحرارة الشديدة، وعانى تشارلز من حروق الشمس الشديدة والجفاف، وقال والده ريمون جريجوري: "لقد كان خائفا حتى الموت".

ونجحت قوات خفر السواحل الأمريكي في إنقاذه بعد أن طاردته أسماك القرش بينما كان يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة على متن قارب غارق جزئيًا، وذلك بعد 38 ساعة من المشي في الماء كان محاطا فيها بقناديل البحر وأسماك القرش.