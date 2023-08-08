مفاجآت الزمالك للموسم الجديد.. حل أزمة أوسوريو والتعاقد مع 3 لاعبين جدد

يسعى نادي الزمالك إلى الاستعداد للموسم الجديد، بعقد صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري وحل الأزمات الراهنة الخاصة بالتمويل والمدير الفني للفريق.

يذكر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لديه مستحقات متأخرة خاصة براتبه، الأمر الذي قد يهدد برحيله، وفقا لما تم تداوله بالتقارير الصحفية.

هذا بالإضافة إلى عدم تقاقد إدارة القلعة البيضاء مع أي صفقات جديدة حتى الآن بالميركاتو الصيفي الجاري.

هل يرحل أوسوريو عن الزمالك

ينهي مسئولو الزمالك خلال ساعات أزمة راتب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، حيث يحق للمدرب الحصول على راتب شهرين حتى الآن.

ويصرف مسئولو الزمالك خلال الساعات المقبلة راتب أوسوريو وتحويله لحسابه البنكي لحسم الأمر.

بدوره أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، استمرار خوان كارلوس أوسوريو في منصب المدير الفني للفريق في الموسمين المقبلين.

وشدد مرتضى في حديثه مع أوسوريو، والذي بثته قناة الزمالك، على أن المدرب الكولومبي يمكنه الحصول على شهر أو شهر نصف أو شهرين من مستحقات غدا أو بعد غد بحد أقصى".

وأكمل: "أوسوريو سيستمر مع الزمالك في الموسم المقبل والذي يليه لأنه مدير فني محترم وهذا ما أكدته مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي".

3 صفقات جديدة للزمالك

على صعيد آخر، أنهى نادي الزمالك أزمة وقف القيد، التي كان مهدد بها بسبب عدم سداد النادي المبالغ المستحقة عليه لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومن قبلها أزمة عدم سداد مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج والذي سبق له وأن لعب في صفوف الفريق الأبيض.

تبلغ قيمة المستحقات لفريق سبورتينج لشبونة مليون ومائة ألف دولار، فيما تبلغ مستحقات اللاعب الغاني 180 ألف يورو، حيث تمكن الزمالك من تسوية الأمر لعدم تطبيق العقوبة وحرمان الفريق من القيد.

وفي هذا السياق، قال مرتضى منصور: "أتشيمبونج حصل على مستحقاته بالكامل وقام بتصوير فيديو من دبي أكد فيه انتهاء أزمته مع الزمالك، أرسلت الفيديو إلى اللجنة التي كانت تدير النادي وقتها لكنها لم ترسله إلى الفيفا لذا صدر حكم ضد النادي".

وتابع: "أمير مرتضى حصل على توقيع 3 لاعبين لكن ننتظر وصول الأموال لكي ندفع الأموال لأنديتهم، سنتعاقد فقط مع اللاعبين الذين يطلبهم أوسوريو".

ماذا عن التمويل؟

في سياق متصل، أكد مرتضى منصور خلال فيديو قناة الزمالك: "النادي له مستحقات لدى جهات خارجية، لنا 2.5 مليون دولار عند محمود عبد المنعم كهربا والنادي الأهلي، وعند الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم 700 ألف دولار، وعند الشركة الراعية 120 مليون جنيه".