نجم الزمالك مطلوب في الدوري السعودي.. هل يتخلى عنه الفارس الأبيض؟

تستهدف أربعة أندية سعودية، التعاقد مع سيد عبد الله نيمار نجم فريق الزمالك بعد تألقه في كأس الملك سلمان، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن الصحافة السعودية.

ظهر سيد نيمار بمستوى مميز فى البطولة العربية، التى أقيمت بالسعودية، وودعها الفارس الأبيض من دور المجموعات، حيث سجل هدفين في المباراة الافتتاحية للفريق بالبطولة.

يذكر أن الزمالك قد انتصر على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة في أولى مبارياته بدور المجموعات، حيث سجل نيمار هدفين بعد نزوله بديلا.

سيد نيمار مطلوب في الدوري السعودي

ووفقا للتقارير الصحفية السعودية، ترغب أندية الأتفاق والأخدود والرياض والفتح السعوديين، فى التعاقد مع سيد نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق لم يضم لاعبين جدد أو يجري أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

مشوار الزمالك بالبطولة العربية

احتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب مجموعته بالبطولة العربية برصيد 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 5 ليتأهل في المركز الثاني.

وتصدر المجموعة فريق الشباب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف في مباراة أقيمت في نفس توقيت مباراة الزمالك والنصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

انتصر الزمالك في المباراة الأولى بدور المجموعات على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، ثم خسر المباراة الثانية أمام الشباب السعودي بهدف نظيف، قبل أن يتعادل إيجابيا مع النصر السعودي في الجولة الأخيرة ليودع بعدها البطولة.

ما جائزة الزمالك من البطولة العربية؟

بعد خروجه من دور المجموعات، سيحصل الزمالك على 100 ألف دولار، وذلك وفقا للائحة المالية لبطولة كأس الملك سلمان.

ويحصل كل اتحاد وطني على نسبة 10% من مكافأة ناديه المشارك في البطولة.

وحددت لائحة البطولة مستحقات الأندية المشاركة بها كالتالي:

** كل ناد يخرج من دور المجموعات: 100 ألف دولار .

** كل ناد يتأهل لدور الربع النهائي: 150 ألف دولار.

** كل ناد يصل لدور نصف النهائي: 200 ألف دولار.

** صاحب المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

** صاحب المركز الأول: 6 مليون دولار.