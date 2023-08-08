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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"وثائقي" عن أسامة أنور عكاشة.. رؤوف عبدالعزيز: تشرفت بالحديث عن الكاتب الكبير

رؤوف عبد العزيز
رؤوف عبد العزيز

أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز، عن سعادته باختياره ضمن المتحدثين عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة فى فيلم الوثائقى، عرض على قناة الوثائقية، قائلا:" إنه لا يستطيع التأخر عن المشاركة فى عمل يخص الكاتب الكبير،لأنه قيمة وقامة فنية عظيمة أثّرت فى العديد من الأجيال، وكل كتاباته لها طابع مختلف.

وأضاف عبدالعزيز: كان لى شرف إخراج عمل من كتابة الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو فيلم "الباب الأخضر"، الذى قدمناه العام الماضى، بطولة كوكبة من النجوم، مؤكدا أنه كان مُصرًا على تقديم هذا الفيلم دون أى تدخل فى السيناريو، فقد كان سيناريو محكمًا وسابقًا لعصره، وكما قلت، شرف عظيم لى تقديم هذه التجربة.

ووصف رؤوف عبد العزيز،  أسامة أنور عكاشة، قائلا :"إنه كاتب ومؤلف لن يتكرر، وامتلك عبقرية كبيرة فى الكتابة، واستطاع أن يشكل وجدان الكثير من الأجيال التى شاهدت أعماله، بالعديد من الشخصيات المميزة التى قدمها فى هذه الأعمال.

وأكد رؤوف عبد العزيز، خلال الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة الذي أذاعته قناة الوثائقية، قائلا:" إنه يعتبر سيناريو فيلم "الباب الاخضر" دليل جديد من الادلة المختلفة اللي شوفنها وتؤكد عبقرية اسامة انور عكاشة، في أنه مش بس بيقدم حدوته حلوة او صراع درامي، ولكنة لدية هدف ورؤية فلسفية وتشريح غير عادي للشخصية والمتجمع المصري".

وتابع :" فيلم "الباب الأخضر"، يدور فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وعلى الرغم من ذلك نهاية الفيلم تعتبر بمثابة تنبأ بالمستقبل، فنهاية الفيلم هي الحرب لازالت مستمرة وفكرة السيطرة على العقول لن تنتهي، وأن يكون دائما لديهم هم الحافظ الحافظ على الهوية المصرية ، وعدم تأثرها بالتغيرات التي تأتي من الخارج، في ظل رغبته في أنه يدوب الشخصية المصرية تماما، فهذه رسائل عديدة لم أحد يتخيل وقتها أن تحدث بهذا الشكل، الذي يحدث في الوقت الحالي.

يشار إلي أن فيلم الباب الأخضر، حقق نجاحا جماهيريا على منصة «Watch IT»، ونال إشادات من المشاهدين، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني، وحمزة العيلي، وإسلام حافظ، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

أسامة أنور عكاشة الباب الأخضر الراحل أسامة أنور عكاشة المخرج رؤوف عبد العزيز فيلم الباب الأخضر قناة الوثائقية

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