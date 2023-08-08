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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامر حسام الدين يتوج بذهبية الكاتا في بطولة القاهرة للكاراتيه

صدى البلد

 حصد لاعبي الكاراتيه لنادي رويال الرياضي على٣٠ ميدالية متنوعة في بطولة القاهرة(كاتا وكموتيه) التي نظمتها منطقة القاهرة للكاراتيه في الصالة المغطاة رقم(١) بإستاد القاهرة الدولي بمشاركة ما يقرب من 5000 لاعب ولاعبة من مختلف اندية مصر خلال الفترة من ٣الى ٥اغسطسس ٢٠٢٣

 حيث حقق ابطال الكاتا 4 ميداليات ذهبيه و 8 ميداليات فضيه و 15 ميدالية برونزية على النحو التالي:

 في الكاتا فردى: ٤ ذهبيات لكل من :سامر حسام الدين فاروق، مريم الوليد حسين، يوسف محمود التهامي، نردين تامر عبد العظيم. 

٨ فضيات لكل من : مازن عبدالله، عبد الرحمن محمود، احمد محمد قادوس، سما الوليد حسين،عهد علاء عز الدين فؤاد، انس حازم محمد، اسلام تامر السيد، ريماس حسن زكى  

١٥برونزية لكل من : يحيي علاء ناصر، حمزه محمد شعبان،ادم احمد نبيل، اسر اسلام صلاح ، ياسين احمد بهاء، علي حازم محمد، مالك احمد بهاء، ايسل تامر عبد العظيم، جودي مدحت فتحي، نوران احمد السيد ، بيسان حازم محمد، ريتال حسن زكى، فريدة اسلام صلاح ،رقيه محمد مصطفى، ندي الوليد حسين.

 وفى الكوموتيه ٣ ميداليات برونزية لكل من:نردين تامر عبد العظيم، جنى منصور ، عهد علاء.

 يقود الفريق كمال السويسى المدير الفنى يعاونه مدربي الكاتا والكومتيه كل من كل: رمضان صلاح ،حسن عكاشة، احمد عصام، أحمد الدهشان، مصطفى عبد الوهاب،فتحى السيد

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