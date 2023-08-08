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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: سيناء شهدت طفرة تنموية وأمنية في السنوات الماضية.. فيديو

سيناء
سيناء

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن التنمية في سيناء نجحت وشهدت صحوة النهضة الشاملة على المستويين الأمني والتنموي،  حيث كان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة كان هناك درجة كبيرة من الرعاية والاهتمام بسيناء وتوفير كثير من الاستحقاقات ونشر مسارات التنمية، لافتا الانتباه إلى أن سيناء تمثل جزءا غاليا من الوطن وشهدت إنجازات عميقة خلال الفترة الماضية لم تشهدها على مدار 50 عاما.

 

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وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء شهدت حراكا بجناحين جناح أمني وجناح تنموي، لافتا الانتباه إلى أن الجناح الأمني تمثل في العملية العسكرية الشاملة في سيناء التي استطاعت أن تلعب دورا كبيرا في القضاء على آفة الإرهاب داخل سيناء وتوفير استحقاقات الأمن والاستقرار بالكامل في كافة ربوع سيناء، رغم التضحيات الجسام والشهداء الذي سقطوا على أرضها.

 

وأوضح أن الجناح التنموي يتمثل في إنفاق الدولة المصرية نحو 700 مليار جنيه على مدار السنوات الـ 8 الماضية، لتوفير عناصر التنمية المستدامة الشاملة في كل مناحي الحياة داخل سيناء، من خلال توفير البنية الأساسية من مدارس ومستشفيات وغيرها في كل ربوع سيناء.

التنمية في سيناء التنمية المستدامة الشاملة الدولة المصرية العملية العسكرية الكاتب الصحفي أشرف العشري النهضة الشاملة فضائية اكسترا نيوز

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