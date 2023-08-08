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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. تحريات جريمة الهرم المروعة: القاتل لسه خارج من السجن

مسرح جريمة الهرم
مسرح جريمة الهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي أجريت برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل جديدة عن المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 من بناته.

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تفاصيل جديدة في واقعة جريمة الهرم

وتبين من التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم يدعى عبد المولى ب بالغ من العمر 40 عاما، ويعمل عامل جمع خردة، وخرج من محبسه في قضية سرقة قبل 15 يوما من وقوع الجريمة، كما أنه كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة.

وقرر شهود العيان بمنطقة كفر غطاطي في الهرم، أنهم سمعوا أصوات صرخ أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وباستبيان الأمر شاهدوا سيدة تخرج من منزل وتدخل مرة أخرى، وفجأة خرج زوجها ملطخا بالدماء وفر هاربا مستخدما التروسيكل الخاص به.

وبدخول شهود العيان إلي المنزل، شاهدوا زوجة المتهم رانيا ملقاه في الأرض ورأسها شبه مفصولة عن جسدها، وبجوارها بناتها الخمسة غارقين في الدماء، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية في الجيزة والإسعاف، التي حضرت وفرضت كردون أمني بمحيط المنزل.

وتباشر نيابة الهرم، التحقيقات في واقعة جريمة شقة الهرم حيث أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الزوجة والإبنة وإصدار تقريرا بالصفة التشريحية الخاص بهم، لكشف الأسباب التي أدت إلي وفاتهم، وكذا طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإستعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بـ 4 فتيات بالغة أعمارهم ما بين 5 سنوات و16 سنة، وإجراء تحليل مخدرات للزوج المتهم بارتكاب الجريمة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات الأمنية، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم يدعى عبدالمولى بالغ من العمر 40 عاما وقام بقتل زوجته وابنته وإصابة بناته الأربعة آثر خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته، قام على أثرها بالإمساك بـ آلة حادة وإنهاء حياة زوجته بجرح قطعي في الرقبة ثم قام بإنهاء حياة إبنته البالغة من العمر 9 سنوات بجرح قطعي في الرقبة، ثم أصاب بناته الأربعة بجروح قطعية في الرقبة.

وأشارت التحريات الأمنية في الجيزة، إلي أن المصابين الأربعة هم ملك 16 سنة، ومنة 15 سنة، ومي 8 سنوات، وسجدة 5 سنوات، وزوجته المتوفية تدعى رانيا ربة منزل وبالغة من العمر 39 عاما، وابنته المتوفية تدعى جنا بالغة من العمر 9 سنوات، حيث تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأن المتهم نشب بينه وبينه زوجته خلافات، قام على أثرها بإحضار آلة حادة من المطبخ وأنهال عليها بالضرب حتى سقطت غارقة في دمائها، ثم توجه إلى ابنته وقام بقتلها بنفس طريقة وفاة والدتها، ثم قام بإصابة بناته الأربعة.

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم متزوج ولديه 5 فتيات بالغة أعمارهم ما بين 5 سنوات و16 سنة، ولديه سجل إجرامي في تعاطي المواد المخدرة، وأنه دائم التشاجر مع زوجته وبناته.

وتبين من تحريات فريق المباحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبرئاسة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم تشاجر مع زوجته في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، واستمع الجيران أصوات الصراخ والاستغاثة وبفحص الأمر كانت الجريمة، حيث تبين العثور على جثة الزوجة 39 سنة، غارقة في دمائها وبجوارها ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات.

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهم اصاب بناته الأربعة البالغين من العمر 5 سنوات، و8 سنوات، و15 سنة، و16 سنة، بجروح قطعية في الرقبة، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابين إلي مستشفى الهرم لإنقاذهم، وإخطار النيابة العامة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة كفر غطاطي في الهرم، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلي موقع البلاغ، وتبين بالانتقال والمعاينة العثور على جثمان سيدة وطفلة 9 سنوات متوفين جراء جروح قطعية في الرقبة، و4 فتيات مصابين بجروح قطعية في الرقبة.

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