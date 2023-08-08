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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التوك شو.. الأرصاد توجه تحذيرا بحريا عاجلا.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مصرية.. أخر مستجدات الدولار والذهب

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم، الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
 

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

السيسي: أعمال تطوير وترميم مساجد آل البيت ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يحدث من أعمال تطوير وترميم لمساجد آل البيت في إطار خطة تقوم بها الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية من أجل استعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم.

هندسة معمارية وروحانية.. لقطات فريدة من داخل مسجد السيدة نفسية| فيديو
نقلت وسائل الإعلام لقطات في غاية الروعة والجمال من داخل مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

الإسكندرية وبلطيم ودمياط.. الأرصاد تحذر المواطنين من نزول البحر في هذه الأوقات
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه إعتبارا من اليوم تبدأ تنشط الرياح على البحر المتوسط، وبدوره سيؤدي إلى إرتفاع الأمواج، مشيرة إلى أن اليوم سرعات الرياح ستكون ما بين ال30 إلى 50 كم على الساعة، وبالتالي ارتفاع الامواج يكون بين ال1.5 إلى ال2.5 متر، تحديدا لدي مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية.

تفاصيل توقيع عقود أول سيارة كهربائية محلية الصنع في مصر.. فيديو

كشف الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس تفاصيل توقيع عقود أول سيارة كهربائية “محلية الصنع” في مصر.


كل ما تريد معرفته عن منحة التضامن بالجامعات لطلاب الثانوية العامة
كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، تفاصيل التضامن بالجامعات لطلاب الثانوية العامة والشروط وطريقة التقديم عليها، قائلا إن الوزارة للعام الرابع على التوالي بدأت فى الدخول للجامعات بقوة، وأصبح لها دور كبير جدا فى دعم العملية التعليمية.

تعرف على آخر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8_8_2023| فيديو
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8_8_2023 ، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 8 أغسطس 2023 ..وهذا سعر صرف الدولار|فيديو
عرض برنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، تقريراً عن  أسعار الدولار و العملات  العالمية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس  2023.

الفلبين تدعو الصين لوقف الأنشطة غير القانونية في مياهها الإقليمية
«لن نتخلى عن أي منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي»، هكذا عبرت الفلبين عن تمسكها بالسيادة على المناطق المتنازع عليها في مياه بحر جنوب الصين، منددة بمحاولات الصين المستمرة للهيمنة على كل مياه الممر المائي دون منحها أي حقوق للدول الأخرى المطلة عليه.

تعود للزيادة.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي على أسعار القمح| فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك أزمة في القمح الذي عانى من التضخم وصل إلى 100% تقريبا،  وهذا ما أكده خروج روسيا من اتفاقية الحبوب.

السيسي مسجد السيدة نفسية تطوير القاهرة التاريخية الأرصاد أسعار الذهب الدولار

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