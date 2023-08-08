الجيش الأوكراني: الجنود الروس ليسوا بشرا

يختلف الجنود الروس اختلافا جذريا عن القوات الأوكرانية لأنهم ليسوا بشرا، وفقا لصحفي أمريكي تم تعيينه مؤخرا كمتحدث رسمي باسم قوات الدفاع الإقليمية في أوكرانيا.

وقالت أشتون-سيريلو: “في حين أن الأوكرانيين يقاتلون من أجل الحرية، فإن الروس يقاتلون من أجل الاستبداد والديكتاتورية”، مضيفة أن الميزة الأكثر تميزا هي بسيطة جدا، نحن بشر، وهؤلاء الرجال ليسوا كذلك بالتأكيد»، واختتمت الخطاب بشعار المجد لأوكرانيا”.

لم يلق الفيديو استحسانا لدى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بأنه “غير سار بشكل صادم” و”مثير للاشمئزاز تماما”.

وأشار معلق آخر إلى أن النظر إلى الروس على أنهم غير بشر لم ينته بشكل جيد بالنسبة لألمانيا النازية في أربعينيات القرن العشرين.

ويوم الأحد، أصدرت أشتون-سيريلو مقطعا منفصلا يسخر من المظليين الروس وهي تعلق نفس شخصية الجندي رأسا على عقب عن طريق ربط حبل إلى كاحليه.

وقالت أشتون-سيريلو إنها ستحتفل بيوم المظليين الروس الذي يصادف 2 أغسطس.