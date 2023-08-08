سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم على فترتين يومياً

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توفير سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، طوال فترة الصيف.

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بدء تشغيل سيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم طوال موسم الصيف.

وقال عطية، إن العمل يتم على فترتين الفترة الصباحية من الساعة، 12 ظهراً حتى الساعة 5مساءً، والفترة المسائية من الساعة 7 مساءً حتي الساعه 9 مساءً على أن يتم تقديم كافة خدمات الشهر العقاري من خلالها .