روسيا توثق تاريخها الحديث في المناهج الدراسية

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها، قيام سيرجي كرافتسوف، وزير التعليم الروسي، بتقديم كتاب التاريخ الجديد للطّلاب في السّنة الأخيرة من المرحلة الثانويّة. وتمّ إنجازه في نحو خمسة أشهر، ويشمل الفترة الممتدّة بين 1945 وبداية القرن الحادي والعشرين.

وأكّد الوزير الرّوسي في مؤتمر صحفيّ أنّ "من المهم جعل الطلاب يفهمون أهداف" العمليّة العسكريّة الرّوسية في أوكرانيا والتي تهدف رسمياً إلى "اجتثاث النازية" و"نزع سلاح" الدولة السوفيتية السابقة.

استغلال سذاجة أطفالنا

وندّد وزير التعليم مؤخراً، أمام الرئيس فلاديمير بوتين، بما وصفه ب "حرب حقيقيّة مستمرة ضد التاريخ"، متهماً "أعداء روسيا باستغلال سذاجة أطفالنا لتقسيم الشعوب وزرع الفتنة".