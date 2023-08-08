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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أن هذه المرحلة الأولى التي نجتمع بها مع العلماء المتميزين ونسعى لاستخدام البحث العلمى فى خدمة احتياجات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه قد شهد أمس توقيع إنشاء اول سيارة كهربائية فى مصر وستكون متاحة خلال 9 شهور بصناعة محلية.

 

وأضاف خلال المؤتمر أنه تطبيقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقتها الوزارة فى 7 مارس، ومحور الابتكار لربطه بالاقتصاد المصرى وعملنا على تصنيف ستانفورد والريسفير وحصلت على 11 تخصص سنعمل عليهم مثل قضايا الغذاء والمناخ والتصنيع وكل الاحتياجات الاساسية للدولة.

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