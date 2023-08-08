سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

أثارت امرأة أميركية تدعى بيغي جونزو تعيش في تكساس الكثير من الجدل وذلك لما وجدته قص العشب أثناء قص العشب وتنظيف فناء منزلها الخلفي للتفاجأ بسقوط ثعبان على رأسها ، لتتعرض لهجوم عنيف من قبل صقر .

وفقا لصحيفة الديلي ستار تروي التفاصيل قائلة أنه أثناء قيامها بالتنظيف قد أصابها الذهول والذعر وذلك لسقوط عليها ثعبان وقيامه بلف نفسه حول كلا من ذراعيها وعنقها، ليقوم بالضغط عليها بقوة.

وأضافت بيجي جونز عندما قيامها بالبدء بالتحرك لطرد الثعبان، قام الصقر بالانقضاض ليستهدف ذراعها والإمساك بالثعبان وذلك بعد لحظات من الرعب ليحصل الصقر على الثعبان، ويمزق ذراعيها إلا أن الصقر أنقذ حياتها في النهاية.