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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تفرج عن المتهم بقتل الشهيد الفلسطيني قصي معطان

المتهم بقتل الشهيد
المتهم بقتل الشهيد قصي معطان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الصلح الإسرائيلية، قررت الإفراج عن المستوطن إليشا يارد من سكان إحدى البؤر الاستيطانية في رام الله والمتهم بالمشاركة في قتل الشهيد الفلسطيني قصي معطان في قرية برقة  شرق رام الله يوم الجمعة الماضية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم تحويل قاتل معطان للاحتجاز المنزلي بضمان مكان إقامته، مشيرة إلى أن المحكمة أخرت تنفيذ قرار الإفراج عنه من الحبس الاحتياطي، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القدس المحتلة، للسماح للشرطة الإسرائيلية بتقديم التماس على القرار.

ووفقًا للصحيفة، فإن القرار لم يشمل المستوطن الآخر يحيئيل  إندور المتهم بشكل مباشر بإطلاق النار على الشهيد معطان.

يذكر أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير قد قرر تحويل ملف التحقيق مع قاتل قصي معطان إلى الشرطة من أجل تسريع الإفراج عنه دون إخضاعه للتحقيق.

وسبق ذلك أن أفرج عن 5 مستوطنين آخرين منذ  أيام أحدهم متهم بالمشاركة في قتل الشهيد.

وتدعي الجهات القضائية الإسرائيلية أنه لا يوجد دلائل كافية لاعتقالهم، بحجة أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم.

محكمة الصلح الإسرائيلية إطلاق سراح المستوطن إليشا يارد الشهيد الفلسطيني قصي معطان قرية برقة شرق رام الل إيتمار بن جفير

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