رئيس أرض الصومال يعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية

أصدر رئيس منطقة أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، مرسوما حدد فيه موعد انتخابات المنظمات السياسية والانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وتسعى منطقة أرض الصومال إلى الانفصال عن الصومال والحصول على اعتراف دولي وهو الأمر الذي لم ينجح على مدار السنوات الماضية.

وأشار المرسوم إلى أن انتخابات المنظمات السياسية ستجرى في 28 ديسمبر 2023 للحصول على ثلاثة أحزاب وطنية لمنحها الشهادة للعمل في السنوات العشر المقبلة وفقا للمادة 5 من قانون إجراءات التنظيمات والأحزاب السياسية، وفقا لما أورته وسائل إعلام محلية.

وأكد المرسوم أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 13 نوفمبر 2024 وفقا للتمديد للرئيس الصادر من مجلس الشيوخ في 1 أكتوبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب المعارضة في أرض الصومال سبق أن رفضت التمديد في فترة الرئيس موسى بيحي كما رفضت موعد الانتخابات التي أصدرتها مفوضية الانتخابات والتي أيدها الرئيس بمرسومه.

وتطالب تلك الأحزاب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم انتخابات المنظمات السياسية ثانيا على خلاف ما تريده الحكومة من تقديم انتخابات المنظمات السياسية على الانتخابات الرئاسية.